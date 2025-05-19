【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領とロシアのプーチン大統領が日本時間１９日深夜、電話で会談した。ホワイトハウス関係者が明らかにした。ロシアとウクライナの直接協議が不調に終わった中、トランプ氏には早期停戦に向けた糸口を探る狙いがある。プーチン氏が譲歩する可能性は低く、米露首脳の直談判が局面打開につながるかどうかは不透明だ。米ＣＮＮによると、トランプ氏は２か月ぶりとなる米露首脳の電話会談