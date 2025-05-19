【新華社海口5月19日】中国海南省陵水リー族自治県は「蜑家（たんか）」と呼ばれる水上生活者の代表的な居住地となっている。2023年9月には自治県内に、蜑家文化をテーマとした海南蜑家博物館がオープンした。蜑家は水を陸と見なし、船を家として川や海の上で生活する人々で、中国南部の沿岸地域や河川、湖に広く分布している。特殊な生産・生活環境は陸地の人々とは全く異なる社会を形成し、独特の文化を育んできた。博物館