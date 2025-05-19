テレビ朝日「GET SPORTS」（日曜深夜1・55）が18日深夜に放送され、元ヤクルト捕手の古田敦也氏（59）、同投手の五十嵐亮太氏（45）、館山昌平氏（44）が出演。「現代野球においてデータとどう向き合い活用していくか」について熱く語り合った。館山氏は4月に発足したマルハン北日本カンパニー硬式野球部の初代監督を務めながら、投球の球速や変化量、回転数などを計測できる最新機器「ラプソード」の投球スペシャルアドバイザ