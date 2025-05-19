福岡高裁長崎県佐世保市の食品卸売会社「協和商工」に勤め、過労で精神障害を発症した男性＝当時（25）＝が、2017年に自殺したとして、母親（70）が会社に約1億1千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審は、19日までに福岡高裁（岡田健裁判長）で和解が成立した。母親らが記者会見を開き、裁判所が和解を勧告したと明らかにした。和解は、会社側が遺憾の意を表して再発防止に努め、解決金を支払うことで8日に合意した。金額は非