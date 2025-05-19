［ワシントン１９日ロイター］ - 米ホワイトハウスは１９日、上下両院の共和党議員全員に対し、トランプ米大統領の大規模な減税法案を支持するよう求めた。下院予算委員会は１８日、同減税策を盛り込んだ法案を可決し、本会議での週内の採決に向けて前進した。ホワイトハウスのレビット報道官は１９日記者団に対し、「共和党が団結してこの法案を支持することが絶対に必要だ」と強調。トランプ大統領が週末にジョンソン下