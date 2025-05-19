LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「GoGoセール」を5月19日正午から20日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となる。お盆の一部期間は対象外となる。いずれもポイントを即時利用した場合、ホテルローズガーデン新宿（2名素泊まり）が12,610円から、京急EXイン浜松町・大門駅前（同）が9,760円から、銀座グランドホテル（同）が14,080円から、ホテルネッツ札幌（同）が4