ニッポン放送「オールナイトニッポンX」の公式Xが19日、更新され、同日に放送終了が発表された「永野芽郁のオールナイトニッポンX」（月曜深夜0・00）の時間帯に、特別番組「オールナイトニッポンX〜ミュージック&スポーツスペシャル〜」を放送すると発表した。元ニッポン放送のフリーアナウンサー・荘口彰久がパーソナリティを務めることも発表された。昨年8月、タレントのフワちゃんによるお笑い芸人やす子への不適切投