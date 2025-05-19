梶原叶渚 梶原叶渚が先日、都内で行われたファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER」に登場した。「jouetie」ステージでは、今シーズン注目のミリタリームードのミニワンピと、厚めのブーツ姿で登場。髪も纏め上げ、強めなメイクも加わって、大人クールな雰囲気のもと、ランウェイを歩いた。