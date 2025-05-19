１９日、山東省沖から打ち上げられる運搬ロケット「穀神星１号遥５」。（海陽＝新華社配信／徐宝祥）【新華社海陽5月19日】中国山西省の太原衛星発射センターは19日午後3時38分（日本時間同4時38分）、低軌道IoT（モノのインターネット）衛星群「天啓星座」第5グループの衛星を搭載した海上発射型運搬ロケット「穀神星1号遥5」を山東省沖から打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。１９日、山東省沖から