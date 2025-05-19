江蘇省連雲港市連雲区のガソリンスタンドで給油するスタッフ。（資料写真、連雲港＝新華社配信／王春）【新華社北京5月19日】中国国家発展改革委員会は19日、ガソリンとディーゼル燃料の国内価格を20日午前0時から1トン当たりそれぞれ230元（1元＝約20円）、220元引き下げると発表した。国際原油価格の変動状況を踏まえた現行石油製品価格形成メカニズムに基づく措置としている。