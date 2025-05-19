俳優の永野芽郁（25）が、パーソナリティーを務めるニッポン放送『永野芽郁のオールナイトニッポンX』（毎週月曜深0：00）を、きょう19日の放送から降板することを所属事務所が発表。19日深夜放送回の代役は、荘口彰久が務めることが、同日『オールナイトニッポンX』の公式Xで発表された。荘口といえば、フワちゃんが月曜の『オールナイトニッポン0』を降板した際にも、『オールナイトニッポン0〜ミュージック＆スポーツスペシ