ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2025年5月19日（月）〜5月25日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「射手座（いて座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）■射手座（いて座）カード：恋人（逆位置）言葉足らずや誤解が原因で、親しい関係に気まずさが生じる恐れ