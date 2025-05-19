中国メディアの界面新聞によると、男性アイドルグループEXO（エクソ）の元中国人メンバーのタオ（黄子韜/ホアン・ズータオ）が立ち上げたブランド「DUOWEI」の生理用ナプキンの販売が18日午後7時に抖音（ドウイン）の旗艦店で開始され、一夜で品切れになった。価格は62枚セットで49．8元（約1000円）。販売開始から15分で19万5000個、30分で45万個売れ、19日午前中に126万1000個に達して品切れになった。EXOは2012年4月8日に韓国と