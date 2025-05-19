俳優の田中圭（40）との不倫疑惑報道の渦中にある女優の永野芽郁（25）が、「永野芽郁のオールナイトニッポンX」（月曜深夜0・00）への出演を19日深夜の放送から辞退したことを受け、ニッポン放送は19日、同番組の終了を発表した。番組放送1時間前に「オールナイトニッポンX」の公式Xが更新され、「今夜24時からは特別番組『オールナイトニッポンX〜ミュージック&スポーツスペシャル〜』をお送りします。パーソナリティ