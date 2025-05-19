吉野家ホールディングス（ＨＤ）は１９日に発表した中期経営計画で、ラーメン事業の売上高を２０３０年２月期までに現在の５倍の４００億円に拡大する計画を明らかにした。牛丼、うどんに次ぐ第３の柱としてラーメン事業を強化し、「牛丼頼み」の事業構造から脱却を急ぐ。（田辺研吾）中期経営計画では、３０年２月期の連結売上高を２５年２月期比で４６％増の３０００億円、営業利益は約２倍の１５０億円に伸ばすとした。この