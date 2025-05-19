中日ドラゴンズは19日、2軍の小山伸一郎投手統括コーチがオンラインカジノで賭博をした疑いで警察から任意の聴取を受けたと発表しました。 【写真を見る】中日ドラゴンズ２軍小山伸一郎コーチがオンラインカジノ賭博の疑いで任意聴取自主申告しておらず「興味本位でやってしまった」 球団によりますと、2軍の小山伸一郎投手統括コーチが19日、過去にオンラインカジノで賭博をした疑いで愛知県警から任意の聴