夫婦間の問題解決は結婚生活において極めて重要です。今回は、夫の行動が引き起こす問題とその対処法について紹介します。【家事の不均等】「夫は家事を手伝ってくれることがほとんどなく、常に私にだけ家事を要求してきます…」（女性）家事の公平な分担は、夫婦がお互いに尊重し合うための第一歩となります。【金銭感覚の不一致】「夫は我が家の共有の貯金を、自分のほしいものに使うんです…」（女性）金銭管理方法について夫婦