育児をしている中で、夫との関係に悩まされることは少なくありません。今回は、育児に協力的な夫へと変わってもらうために、大切なポイントをいくつかあげてみましょう。【相手の要望を理解する努力】育児は両親の協力なしには成り立ちません。夫が妻のサポートを積極的に行うことは、夫婦関係を円滑にし、家庭内の雰囲気を良好に保つためにも重要です。【パートナーの感情を尊重する姿勢】育児に対するストレスや不満は、ときに夫