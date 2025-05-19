年金制度改革法案を巡り、国民民主党の玉木代表は19日、国民年金の保険料の納付期間の延長を、修正案の中に盛り込むことを検討していると明らかにした。政府が提出した年金改革法案は20日に衆院で審議入りするが、国民民主は修正案を提出する方向で調整を進めている。国会内で記者団の取材に玉木氏は、年金改革を巡り、「働く期間や生きる期間が延びていることを考えると、納付期間を少し延ばすということも本来はやるべきだ」と述