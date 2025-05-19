シューズブランド・ユナイテッド ヌード(UNITED NUDE)は、東京の表参道に国内唯一となる直営店を2025年5月23日(金)にオープン。それに先駆け、5月22日(木)まで時間を短縮してプレオープン営業する。東京・表参道に国内唯一となる直営店がオープンユナイテッド ヌードは、建築やアートの要素を取り入れた独創的なデザインで知られるイギリス発のシューズブランド。今回オープンする「ユナイテッド ヌード 東京」は、日本国内で唯一