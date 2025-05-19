ロムアンド(rom&nd)の旗艦店「ピンクオフィス」が、東京・原宿に2025年5月20日(火)から7月31日(木)まで期間限定でオープンする。ロムアンドの旗艦店「ピンクオフィス」が原宿にロムアンドが原宿に帰ってくる。2024年の限定イベント「ロムアンドのおうち」に続き“ピンクのロムアンド”が再び登場。新スポットはまさに“コスメオタク”の遊び場だ。日本初上陸コスメ、ロムアンドコラボガチャ、たった10秒のパーソナルカラー診断