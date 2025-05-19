「120万本のすずらん祭り」が、2025年5月24日(土)から6月22日(日)まで、長野・富士見の高原リゾート「富士見パノラマリゾート」にて開催される。高原リゾートで“約120万本のすずらん”が見頃に「富士見パノラマリゾート」は、長野・富士見町に位置する、四季折々の自然とアクティビティが楽しめる高原リゾート。標高1,780mの入笠山の東斜面に広がり、八ヶ岳や富士山、南アルプスを望む絶景スポットとして知られている。2025年5月