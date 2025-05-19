東京・池袋のホテルメトロポリタンは、「Suicaのペンギン ルーム」を新たなコンセプトのもと復活。1日1室限定で、初回は2025年6月13日(金)から7月31日(木)までの期間を対象に販売する。予約受付は2025年6月2日(月)よりスタート。「Suicaのペンギン ルーム」がアニバーサリー仕様で2025年3月に終了した「Suicaのペンギン ルーム」が、ホテルメトロポリタン開業40周年を祝したアニバーサリーコンセプトで再登場。今回は、最上階とな