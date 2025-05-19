日本人もプレーするオランダ1部のエールディビジは、18日に最終戦が行われた。アヤックスはホームでトゥウェンテを2-0で下したが、それまでの取りこぼしが響き、首位PSVと勝点差1の2位に終わった。試合後に選手たちがサポーターの前で整列していた際、アヤックスFWヴァウト・ヴェフホーストが近寄ってきたカメラを手で引っぱたいたことが物議を醸している。身長197cmを誇る32歳のオランダ代表FWは、今季チーム最多の10ゴールを叩き