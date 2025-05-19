◆男子テニス▽ジュネーブ・オープン（１９日、スイス・ジュネーブ）約１か月ぶりのツアー復帰となった元世界ランキング４位で現６２位の錦織圭（ユニクロ）が、２４日に開幕する全仏の前哨戦で逆転勝ちだ。全豪で予選から１６強入りした１９歳で、同６７位のラーナー・ティエン（米国）に４−６、６−４、６−４のフルセットの逆転で勝ち上がった。錦織は、弱点である第２サーブを狙われ、スタートから防戦に回った。第１セ