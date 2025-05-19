関西テレビ放送（大阪市北区）は１９日、岡宏幸取締役（５６）が社長に就任する人事を発表した。元タレントの中居正広氏による性加害問題を受け、社長だった大多亮・元フジテレビ専務取締役（６６）が４月に辞任した後、福井澄郎会長（７７）が社長を兼務していた。６月１９日の株主総会と取締役会で正式に決定する。福井氏は会長を退き、フジテレビの取締役相談役だった日枝久氏（８７）も関西テレビ取締役を退任する。