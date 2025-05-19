２季連続優勝を果たした神大＝関東学院大ギオンパーク神奈川大学野球最終週第２日は１９日、関東学院大ギオンパークで神奈川大―横浜商大、関東学院大―神奈川工大の２回戦が行われ、神大が６―５で商大を破って２季連続優勝を収めた。工大は５―４のサヨナラ勝ちで３位となった。神大は四回に金子のソロ本塁打で先制。直後に逆転されたが七回に石崎が適時打、八回には途中出場の増渕が３ランを放って逃げ切った。工大は２点を