19日、英国とEUの首脳会合に臨む（左から）フォンデアライエン欧州委員長、スターマー英首相、コスタEU大統領＝ロンドン（AP＝共同）【ロンドン共同】英国と欧州連合（EU）がロンドンで19日、公式な首脳会合を開いた。2020年に英国がEUを離脱して以降初めて。冷え込んでいた関係の修復を狙い、安全保障・防衛に関する新たな協定を締結した。ウクライナ侵攻やトランプ米政権発足で不安定化する国際情勢の対応でも連携を強化する。