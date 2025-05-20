（MCU）『サンダーボルツ*』は2025年5月2日に日本公開を迎え、3度目の週末を終えた本記事時点までに国内興行収入10億円を突破した。 10億2,227万円、動員数は629,297万人。世界興行収入は3億2,572万ドル。 MCUのアンチヒーローやヴィランが集結する一作。上映後に映画タイトルを『サンダーボルツ*』から『*ニュー・』へと変更するポスター解禁で型破りな注目を集めた。2026年公開の大作、『