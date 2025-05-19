ÉÍ¾¾»Ô¤Î20ÂåÃËÀ­¤ËÂÐ¤·¡¢¶¼Ç÷¤Î¤¦¤¨´Æ¶Ø¡¦Ë½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤Î¤Á¸½¶â¤ò¶¼¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢ÊÌ¤Î»ö·ï¤ÇÂáÊá¡¦¸ûÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌµ¿¦¤ÎÃË¤È»ØÄêË½ÎÏÃÄ°ðÀî²ñ·Ï¤ÎÁÈ°÷¡¢·ÙÈ÷°÷¤Î½÷¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ3¿Í¤¬5·î19Æü¤Þ¤Ç¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ½ý³²¡¢´Æ¶Ø¡¢¶²³å¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÌ¤Î»ö·ï¤ÇÂáÊá¡¦¸ûÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·²ÇÏ¸©Á°¶¶»ÔÆîÄ®¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê30¡Ë¡¢»ØÄêË½ÎÏÃÄ°ðÀî²ñ·ÏÁÈ°÷¤ÇÀÅ²¬¸©ÈØÅÄ»Ô¹ñÉÜÂæ¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê27¡Ë¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è°ªÀ¾¤Î·ÙÈ÷°÷¤Î½÷¡Ê24¡Ë