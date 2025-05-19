18Æü¡¢¿·³ã»Ô¤ÎÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï〝ÅÚÉ¶〟¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ËÜµ¤¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢¤Þ¤Á¤Ê¤«¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£ ¿·³ã»Ô¡¦¸ÅÄ®¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ø¤ï¤ó¤Ñ¤¯ÁêËÐ¡¦¿·³ã¾ì½ê¡Ù¡£»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦»ùÆ¸Ìó50¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÎÏ¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸«¤»¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æー¥¸¤Ï¥Òー¥È¥¢¥Ã¥×¡ª½÷¤Î»Ò¤â¡¢ÅÚÉ¶¤Î¾å¤ÇÇ®Àï¤ò·«¤ê¹­¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£»ÐËå¤Ç½Ð¾ì ¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢Éé¤±