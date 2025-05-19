É®¼Ô¤ÎÃÎ¿ÍN¤µ¤ó¤Ï¡¢40Âå¤Î¸½Ìò°å»Õ¡£Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤Î¤Ê¤«¤ÇÉ×¤È¤Ï²º¤ä¤«¤Ë»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Í£°ì¤ÎÇº¤ß¤ÏµÁËå¤ÎÂ¸ºß¡£·ëº§Åö½é¤«¤é¤Ê¤¼¤«Å¨ÂÐ¿´¤ò¤à¤­½Ð¤·¤Ë¤µ¤ì¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âµ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æ¤­¤¿N¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤Ê´Ø·¸¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µÁ¼Â²È¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¡È¤¢¤ë¤Ò¤È¸À¡É¤¬¤­¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£ Ëå¤µ¤ó¤Ï¡Ä¡Ä N¤µ¤ó¤Ï40Âå¤Î¸½Ìò°å»Õ¤Ç¤¹¡£É×¤È¤ÏÂç³Ø»þÂå¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤Ç¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¿Í¤Î·ëº§¼°¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¸òºÝ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸