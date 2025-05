猫が緊張して落ち着かないときの様子は、見ていてこちらまで、そわそわしてしまうものがある。尻尾をピンと立て、耳を動かしながらキョロキョロと周囲を警戒するその姿は、英語圏でも神経質さの象徴として定着しているようだ。【こちらも】「猫がいないとネズミは遊ぶ」とは? 猫にまつわる英語イディオム (6)今回紹介する「as nervous as a cat in a room full of rocking chairs」という表現も、そんな猫の姿をユーモラスに切