Âè2»ÒÇ¥¿±È¯É½¸å¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¥â¥Ç¥ë¤ÎÄ«ÈæÆàºÌ(31)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£4·î¤ËÂè2»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿Ä«ÈæÆà¤Ï¡Ö¾¯¤·Á°¤Ë»£±Æ¤·¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿♡Chaumet¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤È¶¦¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÉþ¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿¤ªÊ¢¤Ë¡Ö¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ªÊ¢¤¬¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬»Ç¤¨¤ëÄ«ÈæÆàºÌ(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àasahina_aya¤è¤ê)¸«¤Æ¤Æ¤¦¤Ã¤È