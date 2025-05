STech Iは、2025年5月15日にGRANDITコンソーシアムを運営するインフォコムが発表した「GRANDIT AWARD 2024」において、「Solution of the Year」と「Promotion of the Year」をダブル受賞しました。 GRANDIT AWARD 2024 STech Iは、2025年5月15日にGRANDITコンソーシアムを運営するインフォコムが発表した「GRANDIT AWARD 2024」において、「Solution of the Year」と「Promotion of the Year」をダブル受賞しまし