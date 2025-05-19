45ºÐ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸½ºß¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÌîÈþÆà»Ò(45)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö½µËö¡¢²¬»³¤Î¥·¥ó¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¥Õ¥©¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡ÈKnee smile ¤Ò¤¶¤Î·ò¹¯¿ä¿Ê¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à2025 ²¬»³¡È¤Î»Ê²ñ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¹áÀî¤Ë°ú¤­Â³¤­¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤­À°·Á³°²Ê°å¤ÎÀèÀ¸Êý¤äÍý³ØÎÅË¡»Î¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥í¥³¥âÂÎÁà¤Ê¤É¡£ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿£±Æü¤Ç¤·¤¿