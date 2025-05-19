¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¡Ö¿Í²û¤Ã¤³¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»£±Æ¤·¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤ÆÌþ¤µ¤ì¤ëÁêËÀ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊSixTONES¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ë SixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ëSHIRORU¡Ê¥·¥í¥ë¡Ë¤Î¿·CM¡ØW¤Ç¹¶¤á¤ë¡ÙÊÓ¡Ê15ÉÃ¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£5·î22Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£ ¿·CM¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Î¾¾Â¼¤È¶¦¤Ë¿¿¤ÃÇò¤ÊÂç·¿¸¤¡Ê¥Ü¥ë¥¾¥¤¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¥­¥é¥­¥é¤È¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤¬µ±