¡ÚÂè42ÏÃ1¡Û 5·î19Æü ¸ø³« ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û KADOKAWA¤Ï5·î19Æü¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥¯¥é¥¹¤ÎÂç·ù¤¤¤Ê½÷»Ò¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡×Âè42ÏÃ1¤ò¾¯Ç¯¥¨ー¥¹plus¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£ Âè42ÏÃ1¤Ç¤Ï¡¢Á°ÏÃ¤Ç¼ë²»¤ËÊú¤­¤·¤á¤é¤ì¤Æµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºÍ¿Í¡£ÎÞ¤ÎÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤é¤º¤Ëº¤ÏÇ¤¹¤ëÈà¤Ï¡¢¼ë²»¤Ë¤¢¤ë¤ª´ê¤¤¤ò¤¹¤ë¡£ ¤Ê¤ª5·î19Æü¸½ºß¡¢¾¯Ç¯¥¨ー¥¹plus¤Ç¤ÏÂè41ÏÃ2¤Ê¤É¤ÎÌµÎÁ¸ø³«¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£