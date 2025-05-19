¹ñ²ñ¤Ç¤ÏÀÐÇË¼óÁê¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ¤Î½¸Ãæ¿³µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ²þ³×Ë¡°Æ¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÌîÅÞ¤¬¸·¤·¤¯ÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯¶âË¡°Æ¤«¤é´ðÁÃÇ¯¶â¤ÎÄì¾å¤²ºö¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌîÅÞÂ¦¤¬½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤ò¸«¼Î¤Æ¤¿¤ÈÄÉµÚ¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ï²×Î©¤Á¤òÏª¤ï¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î©·û¡¦ÂÇ±Û»²µÄ±¡µÄ°÷¡§½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤¬ÄãÇ¯¶â¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë´ðÁÃÇ¯¶âÄì¾å¤²ºö¤¬É¬Í×¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ø¾Ã¤·¤¿Ç¯¶âË¡