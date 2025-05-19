19Æü13»þ¸½ºß¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°½µËöÈæ282.86±ß¡Ê-0.75¡ó¡Ë°Â¤Î3Ëü7470.86±ß¤Ç¿ä°Ü¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï751¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï828¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï50¡£ Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï59.07±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê ¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢Åì¥¨¥ì¥¯ ¤¬45.9±ß¡¢¥¢¥É¥Æ¥¹¥È ¤¬39.38±ß¡¢£Ë£Ä£Ä£É ¤¬25.35±ß¡¢£Ó£Â£Ç ¤¬23.15±ß¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤ÏÂè°ì»°¶¦ ¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò23.95±ß²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤¤¤Ç¥¹¥º¥­ ¤¬6