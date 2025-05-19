°ìºòÇ¯¡¢Ìó20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢Éüµ¢¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»³Àî·ÃÎ¤²Â¤¬¡¢19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È´ñÀ×¤Î43ºÐ¡É»³Àî·ÃÎ¤²Â¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡È¥°¥é¥Ó¥¢»Ñ¡É¤âÌ¥ÎÏÅª¡Ê9Ëç¡ËSNS¤Ë¤Æ¼«¿È¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ»Ñ¤ä¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£ºÝÎ©¤Ä¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë»³Àî¡£¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¹õ¤Î¥­¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¤Þ