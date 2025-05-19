¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¤¬19Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤ËMC¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¤³¤ÎÆü39ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÈÆ±¤¸ÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇMC¿ÀÅÄ°¦²Ö¡Ê44¡Ë¤«¤é¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡¢¤µ¤ï¤Ù¡×¤È½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¹æÎá¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇï¼ê¤ÈÀ¼±ç¤ÎÍò¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ìµ¤¤Ë½ËÊ¡¥à¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃúÇ«¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤ëß·Éô¤Ï¡Öº£Æü¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¡£³°¤â¤Í¤½¤ó¤Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î³°¤Î´ÑÍ÷µÒ