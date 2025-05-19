ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¡Ö²È·×¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯3·î17Æü¡Á3·î24Æü¡¢20¡Á79ºÐ¤Î´ûº§ÃË½÷1,620Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡ûÊª²Á¹âÆ­¤¬²È·×¤òÄ¾·â! 9³ä°Ê¾å¤¬±Æ¶Á¤ò¼Â´¶Êª²Á¹â¤Ë¤è¤ë²È·×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯°Ê¾å¤Ë´¶¤¸¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÂç¤­¤¯±Æ¶Á¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬46.6%¡¢¡Ö±Æ¶Á¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬31.9%¡¢¡Ö¤ä¤ä±Æ¶Á¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬17.8%¤È¡¢¹ç