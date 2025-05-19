¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ê²°ÉßÍµÀ¯¡¢Åèº´ÏÂÌé¡Ë¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¡¢YouTubeÆâ¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥é¥¸¥ª¡Ù¤¬18Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¤ÎµÈËÜ¶½¶È ÅìµþËÜÉô¤«¤éÀ¸ÇÛ¿®¡£ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¡¢µÈËÜ¶½¶È ÅìµþËÜÉô¤ÎÉßµï¤ò¤Þ¤¿¤°¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥é¥¸¥ª¤Ë½Ð±éÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤ÏÀè·î4·î28Æü¤ËµÈËÜ¶½¶È¤òÂà½ê¤·