仮想通貨を奪うため、仮想通貨に関連するインフルエンサーや企業の関係者を誘拐するという事件が欧州を中心に多発しています。中には、身代金交渉の過程で指を切断されるという事例もありました。Severed Fingers and ‘Wrench Attacks’ Rattle the Crypto Elite - WSJhttps://www.wsj.com/finance/currencies/crypto-industry-robberies-attacks-32c2867aWe have reached the “severed fingers and abductions” stage of the c