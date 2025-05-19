º£Ç¯·ëÀ®25¼þÇ¯¡õ¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿UVERworld¤¬¡¢7·î2Æü(¿å)¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØEPIPHANY¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ä¼ýÏ¿¾ÜºÙ¤Ê¤É¤ÏÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¡£UVERworld¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÈÆ±Ì¾¤ò´§¤·¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò2025Ç¯6·î14Æü(ÅÚ)¡¦15Æü(Æü)¤Ë¤Ï³«ºÅÍ½Äê¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´û¤Ë¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥ÈºÑ¤À¡£¤Þ¤¿5·î20Æü(²Ð)È¯Çä¤Î²»³Ú»¨»ï¡ØMUSICA¡Ù¤Ë¤ÏUVERworld¤¬É½»æ´¬Æ¬¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ©ºî¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É