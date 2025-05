Aile The Shotaが、オーガナイズドイベント<Place of Mellow organized by Aile The Shota>を5月16日(金)にZepp Shinjukuにて開催した。◆ライブ写真約2年ぶりの開催となる本イベントには、Aile The Shotaと親交が深いアーティストのidom、dawgss、eillが出演。各アーティストのステージだけでなくイベントならではのコラボも見所の一つであった。▲Aile The Shota▲dawgss▲idom▲eillAile The Shotaはdawgssとはアルバム『REAL