Aile The Shota¤¬¡¢¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥º¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãPlace of Mellow organized by Aile The Shota¡ä¤ò5·î16Æü(¶â)¤ËZepp Shinjuku¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£¢¡¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢Aile The Shota¤È¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Îidom¡¢dawgss¡¢eill¤¬½Ð±é¡£³Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥é¥Ü¤â¸«½ê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¢¥Aile The Shota¢¥dawgss¢¥idom¢¥eillAile The Shota¤Ïdawgss¤È¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØREAL