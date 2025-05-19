¡þMLB ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹6-4¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤¢¤ë¥ë¡¼¥ë¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨½é¾¡Éé¤È¤Ê¤Ã¤¿²Ö´¬Åì¹â¹»¤Î¸åÇÚ¡¦ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Âè2ÂÇÀÊ¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤é¤ì¤ë¤È¡¢6µåÌÜ¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤ØÈô¤Ð¤µ¤ì¥Ò¥Ã¥È¡£¤µ¤é¤ËÂè3ÂÇÀÊ¡¢2¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¥é