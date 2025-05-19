5·î18Æü¡¢¥¢¥ó¥Àー¥¢ー¥Þー¤Î¥«¥êー¥Ö¥é¥ó¥É·ÀÌóÁª¼ê¤Ç¤¢¤ëÉÙ±Ê·¼À¸¡Ê¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¦¥Þ¥Ã¥É¥¢¥ó¥Ä¡Ë¤¬¡¢ÅÔÆâ¤Î¡Ölivedoor URBAN SPORTS PARK¡×¤Ç¹â¹»À¸¸þ¤±¤Î¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò³«ºÅ¡£»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«Î±³Ø¤ò¹µ¤¨¤ë±Û·½»Ê¡ÊÎ°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥­¥ó¥°¥¹U15½Ð¿È¡Ë¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ B¥êー¥°U15¤ÇÀ¤Âå¶þ»Ø¤Î¥×¥ìー¥äー¤À¤Ã¤¿±Û¤Ï¡¢2009Ç¯5·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î16ºÐ¡£º£