¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÖYOU¡×¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÀøºßÅª¤ÊÍßË¾¤ò²æËý¤Ç¤­¤º¡¢´¶¾ðÅª¤Ë±Ô¤¯¤Ê¤ê·ã¤·¤¯¤Ê¤ë»Ñ¤òÉ½¸½ ENHYPEN¤¬¡¢6th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDESIRE : UNLEASH¡Ù¤Î¤Õ¤¿¤ÄÌÜ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÖYOU¡×¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ÀèÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖMAKE¡×¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡Ö·¯¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÍßË¾¤ò¼«¤éÍÞ°µ¤¹¤ë»Ñ¤òÉ½¸½¡£º£²ó¤Î¡ÖYOU¡×¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢Àøºß